Recorde de escalas e passageiros no Porto do Funchal

Pela primeira vez, numa passagem de ano, o Porto do Funchal recebe 13 navios de cruzeiro que trazem um total de quase 26 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.

A APRAM efetuou esta manhã, acções de charme e de promoção, no cais sul, cais norte e no cais de recreio do Porto do Funchal, onde estão a desembarcar e a embarcar os passageiros dos navios fundeados.

Até às 16h00, regista-se um movimento de passageiros e tripulantes dos quatro navios atracados, “AIDAstella”, “Queen Victoria”, “Aurora” e “Oceana Majesty, e dos navios em fundeadouro “Mein Schiff 3”, “Marella Explorer””Zenith”, “Columbus”, “Saga Saphire” e “Marco Polo” que totaliza 21431 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Com a chegada dos restantes três navios que trazem mais 4238 passageiros e tripulantes, iremos ter um total de 25 669 passageiros e tripulantes.

Recorde-se que em 1968, foi anunciada a presença de 14 navios, mas o mau tempo levou à mudança de rota, pelo que em 2019 supera-se aquele que foi até agora, o melhor número, 12, nomeadamente em 2007 e 2013.

O décimo terceiro navio acontece devido ao “AIDAcara” ter antecipado a sua vinda das 04h30 da madrugada do dia 1 de janeiro para as 20h00 de hoje.

Atracados nos cais norte e sul, estão, numa primeira fase, os navios “Ocean Majesty” e “Aurora” que chegaram ontem ao Porto do Funchal, mais o “AIDAstella” e “Queen Victoria”. Em fundeadouro estão os navios ”Mein Schiff 3”, “Zenith”, “Saga Sapphire”, “Columbus”, “Marco Polo” e “Marella Explorer”. O “Balmoral” chega por volta das 16h00 e fundeia, tal como o “AIDAcara” e o “Amera” que estão no Funchal às 20h00 e 21h30, respetivamente.

A partir das 17h30, largam do cais os navios “AIDAstella”, “Queen Victoria”, “Aurora” e “Ocean Majesty” e entram “Marella Explorer”, “Balmoral” e “Mein Schiff 3”.

Na noite de 01 de janeiro, entre as 00h30 e as 02h00, há 5 navios a sair, “Marco Polo”, “Columbus”, “Queen Victoria”, “Aurora” e “Zenith”. Às 05h30, parte o “AIDAstella”e às 08h00, o “Saga Sapphire”.

O “Amera” atraca no dia 01 de janeiro pelas 14h15 e o “AIDAcara” acosta logo a seguir, às 14h30, assim que saírem o “Mein Schiff 3” e o “Marella Explorer”. O “Balmoral” sai às 18h00, do dia 01 de janeiro, e o “Amera” às 20h00.

O final do ano de 2019 reflete aquele que foi um excelente ano para o Porto do Funchal, segundo a APRAM.