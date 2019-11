PS defende complemento para pensionistas até 65 euros

Porque o Partido Socialista pretende “combater a pobreza e a exclusão social” na casa dos “31,9%” e porque os socialistas madeirenses querem seguir o exemplo que já acontece nos Açores, em que há um complemento de pensão e respectivos complementos remuneratórios, Sofia Canha, disse esta manhã, que o PS vai apresentar um “projecto de resolução” enumerando um conjunto de medidas específicas que tendem a minimizar os constrangimentos dos pensionistas que usufruem de pensões mínimas. A parlamentar defende “aumentos até 65 euros mensais” ao complemento solidário de pensão.

“Achamos que na Região o Governo Regional deveria contribuir para complementar essas pensões mínimas”, propôs, julgando que a medida dará “mais dignidade” a uma faixa etária mais envelhecida e que beneficia de reformas que muitas vezes não chega para suportar as despesas.

Sofia Canha afirmou ter feito as contas e garantiu que “há mais de 40 mil madeirenses que recebem pensões de reforma que têm pensões mínimas muito baixas e não são suficientes para cobrir todas as despesas que têm”, sublinhou numa acção desencadeada na freguesia dos Prazeres, localidade do concelho da Calheta onde a população apresenta sinais de envelhecimento.