Pedro Ramos “sem opinião” sobre candidatura de Rafael Macedo

O secretário regional da Saúde escusou-se publicamente a tecer comentários à notícia do DIÁRIO em que Rafael Macedo, médico responsável pela Unidade de Medicina Nuclear, dando conta que o especialista será cabeça-de-lista às eleições regionais pelo PURP – Partido Único dos Reformados e Pensionistas. “Penso que o assunto dr. Rafael Macedo está finalizado, não tenho opinião sobre esse assunto”, expressou à margem de uma visita que o governante efectuou esta manhã ao Centro de Saúde da Madalena do Mar que esteve rm risco de fechar portas.

No entanto, sem querer gravar declarações, notou-se pouca surpresa do tutelar da pasta da saúde na Região pela opção política de Rafael Macedo, o médico que denunciou uma série de irregularidades no Hospital dr. Nélio Mendonça nomeadamente por afiançar que havia exames e cirurgias a doentes urgentíssimos anulados e encaminhados para privados. Macedo esteve vários dias ‘debaixo de fogo’ viu ser instaurado um processo disciplinar pelo SESARAM por tamanhas declarações.

Hoje, Pedro Ramos quis evitar mais polémica, de qualquer modo não deixou de comentar, em privado e aos que o acompanhavam, a notícia do nosso jornal.