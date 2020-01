Mário Coelho vence do Trail Curto – Município de São Vicente

Mário Coelho é o grande vencedor do Trail Curto – Município de São Vicente. O atleta do Clube Desportivo Escola de Santana fez o percurso de 10 quilómetros no tempo de 1:19:07,8.

Em segundo lugar ficou António Gonçalves a 4,4 segundos. José Ferreira também do Clube Desportivo Escola de Santana fechou o pódio desta 5.ª edição do Trail de Boaventura que teve 315 atletas inscritos.

Nos femininos, Cátia Fiquelli do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, foi a primeira senhora a cortar a meta estabelecendo a marca de 1:21:14,9.

A sua colega de equipa, Maria Abreu foi segunda classificada com 1:23:03,9. Sónia Quelhas do Clube Naval de São Vicente (1:24:19,5) ficou no degrau inferior do pódio.