Eurodeputado José Inácio Faria integra delegação de Eurodeputados a Taiwan

O Eurodeputado José Inácio Faria integra a delegação de Eurodeputados do Partido Popular Europeu que visita Taiwan entre 17 e 20 de dezembro 2018 com o objectivo reforçar os laços de investimento e cooperação com a União Europeia e analisar a situação dos direitos humanos naquele País.

Após trinta anos de relações, Taiwan é actualmente o sexto maior parceiro económico da União Europeia na Ásia, sobretudo nas áreas da Investigação e Tecnologia, Pescas, Energias Verdes e Direitos de Propriedade Intelectual.

Durante a visita os Eurodeputados reunirão com a Presidente de Taiwan, Tsai ING-wen, com o Presidente do Parlamento, Jia-Chyuan Su, com representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Comité Olímpico Chinês em Taipei.

Além destes encontros de trabalho, a delegação de Eurodeputados reúne-se ainda com representantes de Organizações Não-Governamentais como a Covenants Watch - organização destinada à protecção e cumprimento dos standards internacionais em matéria de respeito pelos direitos humanos, e a Citizen of the Earth Taiwan (CET) - organização que se dedica à luta pela justiça ambiental.