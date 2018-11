Vitória esteve perto de sair mas continua no Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu esta quinta-feira que Rui Vitória vai continuar a ser o treinador de futebol do clube, admitindo que houve conversas ao mais alto nível na SAD tendo em vista a saída do técnico português.

“Sendo muito objectivos e práticos: o que estamos aqui a falar é sobre Rui Vitória. Rui Vitória continuará a ser o nosso treinador”, lançou em conferência de imprensa o líder das ‘águias’, depois de nas últimas 24 horas o despedimento do treinador ‘encarnado’ ter sido amplamente noticiado.

A saída de Vitória esteve iminente após a goleada sofrida na terça-feira, no terreno do Bayern de Munique (5-1), em jogo da Liga dos Campeões, e que correspondeu à quarta derrota do Benfica nos últimos sete encontros.

“Não vou esconder que ainda ontem [quarta-feira] falámos na possibilidade de ele sair”, afirmou Vieira, sublinhando que o cenário esteve muito perto de ser concretizado. “Estava tomada a decisão [de ele sair]. Mais ou menos”, lançou.

Mas o presidente explicou que “durante a noite” reflectiu muito sobre o assunto e decidiu que Vitória devia ficar no clube da Luz. A continuidade do técnico ficou hoje assente depois de uma reunião no centro de estágio do Seixal.

“É um treinador comprometido com o projecto do Benfica”, justificou, sublinhando os vários jovens jogadores da formação da casa lançados por Vitória, que está a cumprir a sua quarta época no comando dos ‘encarnados’, depois de os ter conduzido ao título de campeão nacional em 2015/16 e 2016/17, completando o ‘tetra’ iniciado por Jorge Jesus.

O líder do Benfica admitiu que existe actualmente “descontentamento” dos sócios e adeptos do clube face aos resultados desportivos da equipa principal, mas vincou que “a conquista de todos os títulos em Portugal está em aberto”.

Questionado pelos jornalistas, Vieira mostrou-se convencido de que Vitória “vai continuar até ao final do ano”, ressalvando que a saída do técnico só poderá acontecer “se houver um imprevisto”.

Vieira também assegurou que Vitória lhe disse que nunca será um “problema” para o Benfica e que, caso a saída se concretizasse, não pretendia ser indemnizado. “Se se confirmasse a decisão de Rui Vitória sair, tínhamos decidido que lhe íamos continuar a pagar enquanto estivesse desempregado”, disse Vieira.

“Até vos posso dizer que, depois de eu lhe confirmar essa decisão [continuidade no cargo], ele recusou uma proposta de seis milhões de euros por ano para ir para um país que vocês devem saber qual é”, atirou o líder das ‘águias’, depois de esta tarde ter sido avançado que Vitória tinha uma proposta para ir treinar para o Médio Oriente.

De resto, Vieira garantiu que “Jorge Jesus nunca foi contactado para ser treinador do Benfica”, no qual esteve entre 2009 e 2015, frisando que “ninguém” o pode proibir de falar com o antigo técnico ‘encarnado’, actualmente a trabalhar na Arábia Saudita, e que “ninguém sabe o que pode acontecer no futuro”.

O Benfica, que foi segundo classificado da I Liga época passada, atrás do FC Porto ocupa actualmente o quarto lugar do campeonato, com 20 pontos, menos quatro do que os ‘dragões’, que lideram à frente de Sporting e Sporting de Braga.