Vítor Jesus e Joana Soares foram os mais rápidos a subir o Fanal

Vítor Jesus e Joana Soares foram os vencedores da prova VII Km Vertical do Fanal, realizada hoje.

O atleta do Clube de Montanha do Funchal foi o mais rápido dos 126 participantes, ao subir da Ribeira Funda ao Fanal em 40 minutos e 22 segundos. Na prova feminina, a representante da ACD Jardim da Serra bateu o recorde, ao cumprir os quase quatro quilómetros de extensão e 1.000 metros de desnível positivo em 43 minutos e 56 segundos. Este tempo de Joana Serrão foi o terceiro melhor a nível absoluto.

Na prova geral masculina, António Abreu (ACD Jardim da Serra) ficou no segundo lugar (43m08s) e Bruno Silva (Clube Escola do Estreito) ficou em terceiro (44m11s). Na prova geral feminina, no segundo lugar ficou Luísa Freitas (Grupo Desportivo do Estreito com um tempo de 49m22s) e na terceira posição do pódio ficou Camila João (Clube Escola do Estreito com o tempo de 51m50s).

Este evento de Skyrunning organizado pelo Clube de Montanha do Funchal, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Moniz, integra o calendário das Skyrunner Portugal Series, que é promovido pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

Os resultados completos da prova estão disponíveis no seguinte link.