O União da bola passa a ter o que considera ser “um museu de classe mundial”.

A Inauguração é hoje às 12 horas, no Complexo Desportivo do União, na Camacha, com as presenças confirmadas do Secretário Regional da Educação e Desporto, do Presidente da Câmara de Santa Cruz e do Presidente da Associação de Futebol da Madeira.

“É um momento alto desta colectividade que até há bem pouco tempo lutava para não fechar”, referem os dirigentes do clube.