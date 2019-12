União quer vender acções de Jaime Ramos e António Lopes

A solução apresentada esta noite em Assembleia Geral passa por vender as acções que Jaime Ramos e António Lopes detêm no União e as acções detidas pelo clube na SAD.

O Conselho de Administração do União pretende levar a cabo um projecto de viabilização desportiva e financeira com três objectivos essenciais:

Transformar a Academia do União na melhor academia desportiva da Madeira, colocar a equipa na I Liga de futebol profissional dentro de 5 anos e implementar uma equipa de gestão desportiva e financeira altamente profissional.

A proposta chega pela Sports Investments Fund (SIF), que quer comprar o União. Trata-se de uma empresa sediada na Estónia, que assenta num modelo de negócios de profissionalização da gestão desportiva e financeira, “possuindo uma extensa rede no mundo internacional do futebol que se beneficia da combinação exclusiva da agência de jogadores interna da empresa, gestão de marca e marketing, grupo jurídico, consultoria e investimentos”.

A proposta prevê o seguinte cenário a nível financeiro: Aquisição das Acções que os Accionistas Somagesconta e António Lopes detêm na SAD pelo valor unitário de 1 euro por acção e aquisição de 30% das Acções detidas pelo Clube Futebol União na SAD, por um valor global de 200.000,00€

A nível desportivo, o projecto divide-se em duas fases.

Na 1.ª fase (até ao final desta época), o objectivo passa por criar as condições necessárias para implementar um projecto desportivo e financeiro para colocar, numa meta de 5 anos, a equipa na I Liga de Futebol Profissional. Neste sentido, estão previstas as seguintes medidas:



A) Melhorar todas as condições de trabalho, para que os atletas tenham foco na actividade, permitindo alcançar o patamar seguinte: Competir com condições de vencer e alcançar resultados e objectivos.

B) Reforçar o plantel sénior com atletas que permitam lutar pela vitória em todos os jogos e motivados para o projecto.

C) Reforçar o apoio médico (nutrição e psicologia).

D) Melhorar todas as condições de funcionamento do Departamento de Futebol Jovem

E) Toda a gestão interna e externa seguirá a prioridade do União da Madeira e fortalecimento das relações com os adeptos.

F) Implementar parecerias para a mobilidade das equipas, melhorando a logística de transportes, aumentando o conforto e o foco na actividade de todos os que connosco trabalham.

G) Entrada imediata de um autocarro e de novos equipamentos para a equipa principal e para as equipas da formação do clube.



A 2.ª fase compreende a época 2020/2021 e pretende:

A) Ampliar as actividades do universo do União da Madeira (Clube e SAD), com a implementação da equipa B, futebol feminino e outras modalidades históricas do clube.

B) Criação de um programa de aproximação do Clube aos Sócios e à Região, realizando várias actividades e programas culturais e desportivos;

C) Começar as melhorias na Academia Desportiva do Clube, com novo projecto e novas valências a apresentar brevemente.

D) Melhorar e ampliar as infra-estruturas da Academia, melhorando o dia-a-dia de quem ali trabalha.

E) Reavaliação dos contratos de patrocínios, fornecimentos e apoios, criando novas parcerias através da rede de parceiros internacionais, capitalizando para o União da Madeira uma nova dinâmica e reconhecimento positivo.

F) Captação de Investimento Externo no União da Madeira, através da rede de parceiros internacionais