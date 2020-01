União atribui ao Coronel Morna título honorífico de Presidente Honorário

O Coronel Ramiro Morna do Nascimento receberá no próximo fim-de-semana o título honorífico de Presidente Honorário do União, um título que já foi entregue outrora a personalidades de mérito do Clube como o Dr. Fernão de Ornelas, Dr. Augusto Elmano Vieira e o Dr. João Abel de Freitas.

A atribuição do mais prestigiado título da instituição foi decidida pela Direcção do Clube de Futebol União e pelo Conselho de Administração da SAD,

“Esta é uma homenagem pelos mais relevantes serviços prestados ao clube”, referem os unionistas. “Lembre-se que o Coronel Morna, nunca foi Presidente do União, mas foi sempre uma das pessoas mais activas e carismáticas do clube, que acaba de celebrar 88 anos, sendo um dos seus principais símbolos para muitas das gerações que passaram pelo clube”, sublinham.

A atribuição do título terá lugar no próximo domingo, no intervalo do jogo ante o São Martinho, no Campo do Liceu.