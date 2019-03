Três ‘grandes’ jogam 27.ª jornada da I Liga a 30 de Março

O líder Benfica, o campeão em título FC Porto e o Sporting jogam todos no dia 30 de março os respetivos encontros da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, cujos horários foram hoje anunciados.

O ‘jogo grande’ da jornada é a visita dos ‘dragões’, segundos classificados com os mesmos do Benfica, ao Sporting de Braga, terceiro, num encontro marcado para as 15:30 de sábado, 30 de março, abrindo o segundo dia da ronda, depois da abertura com o Portimonense-Moreirense, pelas 20:30 de sexta-feira (29).

Segue-se a visita do Sporting ao Desportivo de Chaves, pelas 18:00, enquanto o Benfica recebe o Tondela pelas 20:30, a mesma hora da receção do Santa Clara ao Vitória de Guimarães.

No domingo, disputa-se o dérbi da Madeira, entre Marítimo e Nacional (15:00), além de um ‘clássico’ entre antigos campeões no Bessa, com o Boavista-Belenenses marcado para as 20:00, já depois do Rio Ave-Desportivo das Aves (17:30).

A jornada encerra na segunda-feira, dia 01 de abril, com a receção do lanterna-vermelha Feirense ao Vitória de Setúbal (20:15).

Programa da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 mar:

Portimonense -- Moreirense, 20:30

- Sábado, 30 mar:

Sporting de Braga -- FC Porto, 15:30

Desportivo de Chaves -- Sporting, 18:00

Santa Clara -- Vitória de Guimarães, 20:30

Benfica -- Tondela, 20:30

- Domingo, 31 mar:

Marítimo-Nacional, 15:00

Rio Ave -- Desportivo das Aves, 17.30

Boavista -- Belenenses, 20:00

- Segunda-feira, 01 abr:

Feirense -- Vitória de Setúbal, 20:15