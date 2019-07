Treinador do Marítimo destaca importância de “trabalhar sobre vitórias”

O treinador do Marítimo, Nuno Manta Santos, destacou hoje a importância de “trabalhar sobre vitórias”, após o triunfo por 1-0 frente ao Las Palmas, no jogo de apresentação do clube da I Liga portuguesa de futebol.

“Não vale pontos, mas é sempre importante trabalhar sobre vitórias. Estou satisfeito com o que a equipa tem produzido, sabendo que temos muitas coisas para melhorar, sobretudo na primeira fase de construção e na maneira como poderemos sair para o ataque, mas isso é com trabalho, dia a dia”, referiu no final do jogo.

Diante do Las Palmas, da II Liga espanhola, uma equipa com “qualidade individual e tática”, Nuno Manta Santos reconheceu que a entrada não foi a melhor por parte do Marítimo, que “não estava a definir bem a zona de pressão” nos primeiros 25 minutos.

Uma “ligeira correção” foi feita, o que fez com que os madeirenses tivessem “mais bola” e “mais calma” no seu jogo.

Numa segunda parte com “outras dinâmicas”, o treinador ‘verde rubro’ sublinhou o aspeto mental dos seus jogadores para conseguirem a vitória.

“A equipa tornou-se mais equilibrada emocionalmente e, na parte final, começámos a querer defender o resultado, em casa, para darmos uma vitória aos nossos adeptos”, analisou.

O Marítimo realizou o último jogo de preparação para a época 2019/20, após sete partidas no estágio no Algarve, em que venceu uma, perdeu uma e empatou cinco, tendo ainda dois triunfos na fase inicial, diante da equipa B e de sub-23.

A estreia oficial dos ‘verde rubros’ acontece no fim de semana de 03 e 04 de agosto, com a segunda fase da Taça da Liga, diante do vencedor do jogo entre o Leixões e o Cova da Piedade.