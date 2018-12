Tomás Lacerda e Nilton Freitas a caminho do Campeonato Nacional de Esperanças Sub-16

É já no próximo fim-de-semana que os atletas da Naval Surf School Tomás Lacerda e Nilton Freitas vão participar na Finalíssima do Campeonato Nacional de Surf Esperanças Sub-16 que terá lugar na Praia do Dragão Vermelho na Costa da Caparica.

Nesta prova organizada pela Associação de Surf da Costa de Caparica espera-se muita luta pelo título nacional com a presença dos melhores surfistas do país desta categoria, totalizando um total de 28 atletas. O apuramento para esta final foi feito com base nos Circuitos Regionais de cada uma das seis zonas do país.