Tomás Abreu assina pelo FC Porto

O jovem andebolista do CS Marítimo, Tomás Abreu, vai ser reforço do FC Porto na próxima temporada. O madeirense formado nas escolas do CS Marítimo, clube do seu coração, revelou-se desde 2012 nos minis verde-rubros tendo vindo a construir um percurso de grande valia na sua carreira. Esta temporada embora juvenil evoluiu mesmo na equipa se seniores do Marítimo, integrado igualmente nos trabalhos do Madeira Andebol SAD. Nesta altura está igualmente convocado para representar a Seleção Nacional de juniores C, Sub-17 que vai participar no Torneio “Rhhr Games” que terá lugar na Alemanha de 20 a 24 de Junho.