Terceira ronda da I Liga abre amanhã e sábado tem ‘clássico’

Benfica e FC Porto protagonizam, no sábado, no Estádio da Luz, o primeiro ‘clássico’ do campeonato, com os ‘dragões’ proibidos de perderem para não deixarem fugir ainda mais os ‘encarnados’, na terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O primeiro jogo ‘grande’ da presente edição da Liga acontece em Lisboa, numa ronda em que o Sporting, após uma semana algo conturbada, viaja até ao Algarve para defrontar um motivado Portimonense.

Todas as atenções da terceira ronda vão estar centradas no Estádio da Luz, com o Benfica, que partilha a liderança com o Famalicão, a iniciar a temporada em grande, com um registo totalmente vitorioso, que inclui 12 golos marcados e nenhum sofrido (contando com o encontro da Supertaça).

A equipa de Bruno Lage recebe o ‘velho’ rival totalmente em ‘alta’ e praticamente na máxima força, com o médio Gabriel a ser a única baixa de peso, devido a lesão.

Um momento bem diferente atravessa o FC Porto, que está proibido de perder na Luz para não ficar já tão cedo na prova a seis pontos da liderança e do rival lisboeta.

As derrotas com Gil Vicente (2-1), no arranque da I Liga, e Krasnodar (3-2), que valeu o afastamento da Liga dos Campeões, fizeram tremer os ‘dragões’, que na última jornada se redimiram com uma goleada caseira sobre o Vitória de Setúbal (4-0).

O regressado Sérgio Oliveira, que tem sido aposta do técnico Sérgio Conceição, é baixa certa, por causa de lesão, enquanto o extremo Nakajima, que passou grande parte da semana no Japão, por motivos pessoais, também não deverá estar em condições de atuar na Luz, cujo ‘clássico’ tem início agendado para as 19:00.

Praticamente 24 horas depois (18:30), é a vez de o Sporting entrar em campo, depois de uma semana marcada pela troca de acusações entre a SAD e Bas Dost, com o holandês a ser afastado da equipa.

O avançado, assim como os lesionados Ristovski e Jovane Caral, não vão estar no Algarve para defrontar o Portimonense, equipa que vem de um triunfo convincente em Tondela (2-1).

Totalmente vitorioso neste regresso ao principal escalão, o Famalicão fecha a jornada no domingo no campo do Vitória de Guimarães, que terá poucos dias para recuperar da deslocação à Roménia, onde defrontou o FCSB, no ‘play-off’ da Liga Europa.

O outro ‘europeu’, o Sporting de Braga, joga no mesmo dia no terreno do Gil Vicente, que em casa tem a ‘imagem de marca’ de ter batido o FC Porto.

A terceira ronda arranca na sexta-feira com o Vitória de Setúbal-Moreirense (19:00), seguido do Rio Ave-Desportivo das Aves (21:15).

Programa da terceira jornada:

- Sexta-feira, 23 ago:

Vitória de Setúbal -- Moreirense, 19:00

Rio Ave - Desportivo das Aves, 21:15

- Sábado, 24 ago:

Benfica - FC Porto, 19:00

Boavista - Paços de Ferreira, 21:30

- Domingo, 25 ago:

Santa Clara -- Belenenses SAD, 15:30 locais (16:30, horas de Lisboa)

Marítimo -- Tondela, 16:00

Portimonense -- Sporting, 18:30

Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30

Vitória de Guimarães -- Famalicão, 21:00