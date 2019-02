Técnico do Tondela diz que vencerá na Madeira a equipa “mais equilibrada emocionalmente”

O treinador do Tondela, Pepa, observou hoje que “a equipa que estiver mais equilibrada emocionalmente é que vai ganhar o jogo” de sábado no estádio do Nacional, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Temos de estar focados só naquele jogo e a equipa que estiver mais equilibrada emocionalmente é que vai ganhar o jogo e nós queremos estar muito equilibrados emocionalmente e muito competitivos dentro de campo, disso não tenho dúvidas nenhumas”, assumiu Pepa.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro, com início às 15h30, e antes da viagem para a Madeira, o treinador ‘auriverde’ disse que o Nacional “vai lutar pelos três pontos como se a vida dependesse deles”.

“E nós também, portanto, acredito que vai ser um jogo muito equilibrado, muito competitivo, muito intenso (...). Só se conseguem atingir os resultados dentro de campo se houver discernimento e para termos discernimento temos de estar tranquilos em relação a tudo o que possa estar à volta”, anunciou.

Com a equipa um ponto acima da zona de despromoção, com 23 pontos, em igualdade com o Nacional e o Vitória de Setúbal, Pepa acredita que, “pela qualidade e pela competitividade deste campeonato”, o Nacional “poderá ser adversário directo durante muito tempo”.

“Vamos ver quem consegue descolar, nós, o Nacional ou qualquer uma das equipas dos 28 pontos - não é 26 -, é dos 28 para baixo, até mesmo dos 30”, assinalou Pepa, assumindo que a equipa está “ansiosa para ir para dentro do campo dar a resposta que tem de dar”.

“Sentimos todos uma energia positiva e sentimo-nos focados e preparados”, adiantou o treinador, que desvalorizou as duas derrotas seguidas do Tondela, frente ao Porto, por 3-0, e ao Moreirense, por 2-0.

“A última vez que estivemos nesta situação, com duas derrotas seguidas, a resposta foi cabal. Foi o Marítimo, o Santa Clara e o Sporting, para o campeonato, foram três vitórias seguidas e sem estar a querer pensar nos próximos jogos, acima de tudo é a resposta que temos de dar na Madeira”, lembrou.

Pepa disse ainda que a equipa tem de se agarrar ao “rigor e à concentração”, porque quando o Tondela está “no limite da concentração” é uma “equipa muito forte, muito competitiva e muito difícil de bater”.

O Tondela, 14.º classificado da I Liga, com 23 pontos, defronta no sábado o Nacional, 15.º, com os mesmos pontos, no Estádio da Madeira, a partir das 15h30, em jogo da 24ª jornada da prova.