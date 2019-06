Cristiano Ronaldo recorreu ao Instagram para revelar que a taça da Liga das Nações, conquistada no passado domingo, estará em breve no Museu do jogador, no Funchal.

“Em breve estará no meu Museu”, escreveu na legenda da fotografia, onde aparece agarrado à taça.

Recorde-se que a taça da Liga das Nações foi conquistada este domingo, tendo Portugal vencido a Holanda por 1-0. O jogo decorreu no Estádio do Dragão, no Porto.