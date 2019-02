Afonso Gonçalves, judoca do Clube Naval do Funchal, que no passado fim-de-semana conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Cadetes, foi convocado pela Federação Portuguesa de Judo para a Taça da Europa de Cadetes.

Na competição europeia, a ter lugar em Espanha na região de Fuengirola, Afonso irá competir na categoria -73kg.

Cerca de 60 judocas participarão nesta prova que decorre já no próximo fim-de-semana.

O judoca do Naval encontra-se “motivado e preparado” para os combates.