Steua de Bucareste no caminho de Ivo Vieira, Spartak de Moscovo ‘espera’ pelo Sp. Braga

O Vitória de Guimarães vai defrontar os romenos do FCSB no ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Liga Europa de futebol, enquanto o Sporting de Braga poderá ter pela frente o Spartak de Moscovo.

Os vimaranenses, que na véspera golearam os letões do Ventspil, por 6-0, e confirmaram a passagem à próxima fase preliminar com um agregado de 9-0, ficaram hoje a saber que o derradeiro adversário no caminho para a fase de grupos vem da Roménia.

Depois de ter empatado 0-0 em casa na primeira mão da terceira pré-eliminatória, o FCSB (ex-Steaua de Bucareste) venceu hoje por 1-0 no reduto dos checos do Mlada Boleslav.

O golo do triunfo da formação de Bucareste chegou apenas aos 90+1 minutos, por intermédio de Ionut Pantiru.

Já o Sporting de Braga, que hoje defronta o Brondby, após ter vencido a primeira mão, por 4-2, na Dinamarca, também tem adversário definido no ‘play-off’.

Caso ultrapasse os nórdicos, o conjunto bracarense vai jogar com os russos do Spartak de Moscovo, que hoje confirmaram o apuramento, com uma vitória por 2-1 sobre os suíços do Thun.

Na primeira mão, os moscovitas tinham vencido na Suíça, por 3-2.

Os jogos da primeira mão do ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Liga Europa estão agendados para 22 de agosto, enquanto a segunda mão se realiza em 29.