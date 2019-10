Sporting queixou-se à FPF de utilização irregular de jogador do Alverca

O Sporting participou ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra a utilização de Luan pelo Alverca no jogo da Taça de Portugal, confirmou à agência Lusa fonte ligada ao processo.

Em causa, está a expulsão do jogador na visita ao Loures, a contar para o Campeonato de Portugal, tendo depois actuado na partida seguinte, na quinta-feira passada, para a Taça, na qual anotou o segundo golo da vitória (2-0) do Alverca sobre o Sporting.

A acção visa aquela utilização considerada irregular pelos ‘leões’ no jogo da terceira eliminatória, que afastou o Sporting, detentor do título, e enviou para a quarta ronda a equipa do terceiro escalão do futebol português.