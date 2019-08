Sporting pode passar FC Porto e Benfica, Famalicão procura a liderança

O Sporting visita hoje o Portimonense, na terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, e em caso de vitória pode ultrapassar FC Porto e Benfica, enquanto o Famalicão pode isolar-se na liderança do campeonato.

Os ‘leões’ visitam os algarvios pelas 18:30 sabendo que uma vitória os eleva aos sete pontos, acima dos seis do campeão Benfica e do FC Porto, que venceu os ‘encarnados’ na Luz no sábado.

Na época passada, os ‘verdes e brancos’ saíram de Portimão com uma derrota por 4-2, então na sétima jornada e quando o Portimonense era último classificado, encontrando-se desta feita em igualdade pontual após dois jogos.

Na equipa do holandês Marcel Keizer, o destaque vai para a estreia nos convocados do equatoriano Gonzalo Plata, enquanto o holandês Bas Dost, num ‘imbróglio’ negocial entre Sporting e Eintracht Frankfurt, fica de fora.

Outra equipa que pode beneficiar do resultado do ‘clássico’ de sábado é o recém-promovido Famalicão, que visita o Vitória de Guimarães pelas 21:00 e pode, em caso de vitória, fazer o pleno ao fim de três jornadas e isolar-se no comando.

O Famalicão venceu os dois primeiros jogos e defronta, num dérbi minhoto, uma equipa vitoriana que só fez um jogo na I Liga, um empate com o Boavista (1-1), devido aos jogos na Liga Europa, competição em que registou quatro vitórias e um empate, ainda sem sofrer golos.

Os primeiros jogos do dia decorrem em São Miguel e na Madeira, com o Santa Clara a receber o Belenenses em Ponta Delgada, e o Marítimo a jogar em casa com o Tondela, no Funchal. Os açorianos somam três pontos e as restantes equipas apenas um.

Barcelos recebe outro embate minhoto, entre o ‘regressado’ Gil Vicente e o Sporting de Braga, ambos com três pontos.

Se os gilistas bateram o FC Porto na abertura do campeonato (2-1), os bracarenses venceram os três jogos na Liga Europa, a entrada na Liga com o Moreirense (3-1) e só perderam com o Sporting (2-1).