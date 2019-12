Sócios do União votam a favor da proposta da direcção

Já terminou a Assembleia-geral do clube, com uma votação unânime da parte dos sócios presentes, de apoio à proposta apresentada pela administração do União.

A solução apresentada esta noite passa por vender as acções que Jaime Ramos e António Lopes detêm no União e as acções detidas pelo clube na SAD.

O Conselho de Administração do União pretende levar a cabo um projecto de viabilização desportiva e financeira com três objectivos essenciais:

Transformar a Academia do União na melhor academia desportiva da Madeira, colocar a equipa na I Liga de futebol profissional dentro de 5 anos e implementar uma equipa de gestão desportiva e financeira altamente profissional.

A proposta chega pela Sports Investments Fund (SIF), que quer comprar o União. Trata-se de uma empresa sediada na Estónia, que assenta num modelo de negócios de profissionalização da gestão desportiva e financeira, “possuindo uma extensa rede no mundo internacional do futebol que se beneficia da combinação exclusiva da agência de jogadores interna da empresa, gestão de marca e marketing, grupo jurídico, consultoria e investimentos”.

A proposta prevê o seguinte cenário a nível financeiro: Aquisição das Acções que os Accionistas Somagesconta e António Lopes detêm na SAD pelo valor unitário de 1 euro por acção e aquisição de 30% das Acções detidas pelo Clube Futebol União na SAD, por um valor global de 200.000,00€. (Saiba mais na edição impressa de amanhã).