Silas abdica de Eduardo para o clássico com o FC Porto

O treinador do Sporting, Jorge Silas, abdicou do médio Eduardo para a receção ao FC Porto, no clássico de hoje da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Além do médio, Silas excluiu ainda o médio Miguel Luís e o guarda-redes Hugo Cunha, que, tal como o brasileiro, não foram utilizados na vitória por 4-2 no terreno do Portimonense, em 21 de dezembro de 2019, para a Taça da Liga.

Nesse jogo, o extremo congolês Bolasie foi expulso, por acumulação de cartões amarelos, mas acabou por ser despenalizado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Também ficaram de fora dos ‘eleitos’ para o jogo de hoje, marcado para as 17:30, os lesionados Renan Ribeiro e Luís Neto, assim como Rosier, Jovane Cabral, Fernando e Pedro Mendes.

Sporting, terceiro classificado com 26 pontos, e FC Porto, segundo com 35, procuram hoje aproximar-se do líder e campeão Benfica, que no sábado venceu por 1-0 no terreno do Vitória de Guimarães e soma 42, no primeiro clássico de 2020, que vai ser arbitrado por Jorge Sousa.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa.

- Defesas: Ristovski, Coates, Mathieu, Ilori e Borja.

- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Wendel e Doumbia.

- Avançados: Rafael Camacho, Luciano Vietto, Gonzalo Plata, Jesé Rodríguez, Luiz Phellype e Bolasie.