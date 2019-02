Sérgio Conceição não espera encontrar uma equipa do Braga fragilizada

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, rejeitou hoje que o Sporting de Braga possa apresentar-se fragilizado na terça-feira ao Estádio do Dragão, no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol.

O técnico manifestou-se consciente das dificuldades que o FC Porto vai encontrar, mas mostrou-se preparado para contrariar os minhotos, que sofreram duas derrotas seguidas na I Liga, no estádio do Sporting, por 3-0, e na recepção ao Belenenses, por 2-0.

“Não acredito num Braga menos forte. Ando há muito tempo no futebol. Nas nossas últimas deslocações foi referido constantemente que estávamos com dificuldades e fomos ganhar a Tondela de forma clara. Acho que nas equipas grandes, e considero o Braga um grande, é nestes momentos que a concentração é maior. Estamos alertados para isso, não estamos à espera de facilidades, antes pelo contrário”, afirmou o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão da primeira partida das meias-finais da Taça de Portugal, entre o líder e o terceiro classificado do campeonato, Sérgio Conceição contrariou as críticas que recebeu por elogiar os adversários.

“No outro dia ouvi um papagaio a dizer que dou moral aos adversários. Quando eu olhar para um adversário fácil, digo-o. O Sporting de Braga é um adversário difícil, mas cabe-nos encontrar soluções para ganhar o jogo”, concluiu.

Sérgio Conceição revelou que o médio Brahimi “está disponível para o jogo”, mas manteve a dúvida sobre a aptidão do ‘trinco’ Danilo e do avançado Marega, que estão a recuperar de lesões, afirmando que ainda existem muitas dúvidas sobre a sua utilização.

“Vamos ver. Cada dia é importante para analisarmos a evolução. Um dia a mais ou a menos pode fazer diferença. Não me queria alongar muito, não tenho algo de conclusivo”, admitiu.

O treinador dos ‘dragões’ elogiou Óliver, que esta época se tem revelado uma peça importante no meio campo portista e que, na jornada anterior da I Liga, frente ao Tondela, marcou um golo na vitória por 3-0, quase dois anos depois de ter ‘faturado’ pela última vez.

“É importante para um jogador fazer golos, especialmente para ele, que já não fazia há algum tempo, mas, sinceramente, tenho alguma dificuldade em perceber quando um jogador precisa de elogios ou de jogar para ganhar confiança. Acho que o Óliver tem de treinar bem para ganhar confiança. O golo surgiu em Tondela, agora se calhar surge noutro jogo próximo, mas o que importante referir é que o Óliver tem feito exibições muito positivas”, observou.

FC Porto e Sporting de Braga defrontam-se na terça-feira, em jogo com início às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.