“Sempre fui a solução”, diz Nuno Manta Santos

Num comunicado publicado na sua conta pessoal de Facebook, o ex-técnico do Marítimo, Nuno Manta Santos, diz que sempre fez parte da solução e não do problema, adiantando que foi ele próprio a colocar o lugar à disposição, decisão que foi aceite por Carlos Pereira.

“Face ao que foi acontecendo ao longo destes meses, para não pensarem que eu seria o problema, demostro aqui que sempre fui a solução. Venho por este meio comunicar que coloquei hoje o meu lugar de técnico principal responsável do Club Sport Marítimo à disposição do Senhor Presidente Carlos Pereira, tendo proposto a rescisão do vínculo contratual que vigorava entre as partes na presente temporada de uma forma totalmente justa”, começa por referir Nuno Manta Santos, acrescentando que esse acordo “chegou a bom termo”.

“Realço o modo como fui acolhido e bem recebido desde a primeira hora pelo Club Sport Marítimo a quem agradeço na pessoa do Senhor Presidente a todos os que fazem parte da estrutura profissional do clube, bem como a toda a massa associativa. No momento da despedida não posso estar mais grato a todos os que me acompanharam nesta caminhada. Passámos momentos de alegrias e vitórias, outros de perseverança e batalha. A toda uma equipa de grandes profissionais , aos jogadores, aos adeptos e ao Presidente que confiou no meu trabalho, o meu sincero obrigado por esta oportunidade. Estarão sempre no meu coração”, destacou ainda o técnico de 41 anos, natural de Santa Maria da Feira.