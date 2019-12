Seleccionador do Suriname e pai de jogador do Nacional passa Natal na Madeira

O seleccionador de futebol do Suriname, Dean Gorré, e a respectiva família estão de férias na Madeira. A escolha do destino para esta quadra natalícia não surgiu por acaso. O antigo jogador de clubes holandeses como Feyenord ou Ajax é pai do jogador do Clube Desportivo Nacional Kenji Gorré e aproveitou as férias de Natal para juntar a família - ele, a mulher e os três filhos. Os últimos dias têm sido aproveitados para conhecer os pontos turísticos da ilha e divulgá-los através das redes sociais.

Dean Gorré, de 49 anos de idade, foi recentemente nomeado oficial de uma ordem honorífica pelo presidente do Suriname.