Selecção de futebol rua apresentada oficialmente

Foi apresentada hoje na cidade do futebol a seleção nacional de futebol de rua que representará Portugal no campeonato do mundo de futebol de rua, que decorrerá em Cardiff, País de Gales, entre este sábado e o dia dias 4 de Agosto.

A comitiva é composta por Gonçalo Santos, coordenador nacional de futebol de rua, o madeirense Rafael Santos, que assume o cargo de team leader da delegação nacional, Nuno Rodrigues, treinador de competências pessoais e sociais e Bruno Seco, selecionador nacional.

Quanto aos jogadores, são oito, e oriundos de vários distritos do País: Ricardo Fernandes (Leiria), Paulo Xavier (Açores), Alexandre Mendonça (Madeira) Tiago Tamata (Beja), Alex Martins (Aveiro), Hugo Vaz (Guarda), Rui Cardinal (Porto) e Lossan Poquena (Madeira).