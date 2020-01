Rui Marote lidera trabalhos de Reunião Plenária das ADR’s

No Meliã Ria Hotel, em Aveiro, Rui Marote - Presidente da Direcção da AF Madeira, liderou os trabalhos de mais uma profícua Reunião Plenária das Associações Disitriais e Regionais. Em representação das filiadas da Federação Portuguesa de Futebol, estiveram presentes os seus Presidentes da Direcção.

Nesta sessão de trabalho, discutiram-se diversos assuntos, sendo o processo de eleição novos delegados para a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, até 18 de fevereiro, o assunto mais relevante da manhã de trabalhos.

Durante a tarde, o líder da AF Madeira foi convidado a integrar o lote de convidados para a cerimónia de lançamento da primeira pedra da “Aldeia do Futebol de Aveiro”.

Na cerimónia, estiveram presentes Fernando Gomes - Presidente da Direcção da Federação Portuguesa de Futebol, Ribau Esteves - Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, João Paulo Rebelo - Secretário de Estado para a Juventude e Desporto, além de Arménio Pinho - Presidente da Direcção da Associação de Futebol de Aveiro, que viram o lançamento da primeira pedra, além de todo o projeto do empreendimento.

A nova infraestrutura contará com dois campos de futebol, um para futebol de 11 e outro de 7, além de 10 balneários, uma área dedicada ao futebol de praia e um pavilhão para suprir as necessidades e dotar as Seleções Regionais das condições mais avançadas para o desenvolvimento da sua actividade. Está ainda prevista a construção de um espaço para albergar a sede da Associação de Futebol de Aveiro.