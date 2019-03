Rúben Ferreira pede “inferno vermelho e verde” no Estádio do Marítimo para o dérbi

O lateral esquerdo do Marítimo, Rúben Ferreira, publicou ontem uma mensagem na sua conta oficial de Facebook pedindo apoio aos adeptos maritimistas para o dérbi que se avizinha, frente ao Nacional da Madeira, agendado para domingo, às 15 horas.

O madeirense de 29 anos começa por escrever que “o dia aproxima-se” e, por isso, os adeptos devem preparar “as camisas, os cachecóis e principalmente a voz”.

“A cada dia que passa ansiamos mais a chegada do jogo. Façam deste jogo uma autêntica Final porque, das 8 finais que se avizinham, este certamente é o mais importante por ser já o próximo. Façam do Futebol uma Festa. Façam do Caldeirão um verdadeiro inferno Vermelho e Verde. Todos juntos somos mais Fortes. Força Marítimo. Até Domingo!”, escreveu o verde-rubro.