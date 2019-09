RTP2 transmite em directo finais europeias de ténis de mesa

A RTP2 vai transmitir, amanhã, as finais masculina e feminina do Europeu das selecções nacionais de ténis de mesa.

A final feminina jogará com a Roménia pelas 12 horas, enquanto a masculina vai jogar com a Alemanha pelas 15 horas, no Europeu de equipas que está a decorrer em Nantes e termina no domingo.

As duas equipas masculinas reeditam a final do Luxemburgo em 2017 (vitória por 3-0 para os germânicos) e de Lisboa em 2014 (vitória para Portugal), sempre com presença do madeirense Marcos Freitas, que estará novamente na final de amanhã.

Quanto à selecção feminina, participa pela primeira vez no jogo da decisão de uma grande prova internacional, feito para o qual teve grande responsabilidade a mesa-tenista Fu Yu, que vive há muitos anos na Madeira.