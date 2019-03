Ronaldo regressa para ajudar Portugal a defender título europeu

Portugal começa na sexta-feira a defesa do título europeu, com a recepção à Ucrânia, num encontro do grupo B de apuramento em que Cristiano Ronaldo irá fazer o regresso à seleção nacional de futebol, nove meses depois.

No Estádio da Luz, em Lisboa, Ronaldo vai voltar a vestir a camisola das ‘quinas’, algo que não faz desde 30 de junho de 2018, quando Portugal foi derrotado pelo Uruguai (2-1), em Sochi, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, que decorreu na Rússia.

A seleção portuguesa, que pela primeira vez entra numa competição como detentora do título, promete iniciar a prova na máxima força, embora tenha duas baixas na lista dos 25 convocados iniciais do selecionador Fernando Santos.

O médio Danilo, expulso no último jogo da Liga das Nações, com a Polónia, está castigado e é baixa certa, enquanto Bruno Fernandes foi dispensado devido a lesão.

Danilo, do FC Porto, anda já há alguns anos a lutar pela titularidade na seleção com William Carvalho, enquanto Bruno Fernandes já chegou a ser aposta de Fernando Santos, mas com a camisola da seleção das ‘quinas’ nunca conseguiu alcançar o nível que demonstrou (e anda a demonstrar) no Sporting.

As possíveis estreias de João Félix, Diogo Jota e Dyego Sousa, este último nascido no Brasil, serão as possíveis curiosidades frente à Ucrânia.

Caso seja utilizado, o avançado do Sporting de Braga irá tornar-se no sétimo jogador naturalizado a representar a seleção lusa, uma década depois de Liedson ter estado nesse papel. Nessa lista, aparecem ainda nomes como Pepe e Deco.

Frente à Ucrânia, o guarda-redes Rui Patrício é certo na baliza, atrás de uma defesa que deverá ter João Cancelo na direita e Raphael Guerreiro na esquerda, com Pepe no meio. José Fonte e Rúben Dias lutam por um lugar ao lado do jogador do FC Porto.

No meio-campo e no ataque aparecem as maiores dúvidas, embora Bernardo Silva, em ‘grande’ no Manchester City, e Cristiano Ronaldo, que está perto de se tornar no ‘imperador’ de Turim na Juventus, sejam nomes garantidos no ‘onze’ que Fernando Santos irá apresentar no Estádio da Luz.

A seleção ucraniana, que esteve nas fases finais dos Europeus de 2012 (organizador) e 2016 e do Mundial2006, chega a Lisboa sob o comando do melhor jogador de sempre da sua história, o ex-avançado Andriy Shevchenko, agora com 41 anos, mas sem a sua maior figura da atualidade, o extremo Andriy Yarmolenko, que sofreu uma lesão grave em outubro do ano passado.

Mesmo sem o jogador do West Ham, a Ucrânia alcançou a subida ao principal escalão da Liga das Nações, muito com a ajuda de Marlos, médio de origem brasileira do Shakhtar Donetsk.

Para o duelo com Portugal, o também brasileiro Júnior Moraes, igualmente avançado do Shakhtar Donetsk, foi convocado pela primeira vez para a seleção da Ucrânia e poderá estrear-se pelo seu novo país no Estádio da Luz.

O Portugal-Ucrânia tem início agendado para as 19:45 de sexta-feira e terá arbitragem do francês Clément Turpin.

Portugal tenta sétimo Europeu seguido e ‘arruinar’ novamente as férias

Portugal, atual campeão europeu, começa na sexta-feira a lutar pela 11.ª presença consecutiva numa fase final de uma grande competição, sétima num Europeu, e tenta ‘arruinar’ novamente as férias dos futebolistas lusos.

A viver a fase mais próspera da sua história, que teve o seu auge em França, em 2016, com a conquista do Campeonato da Europa, a seleção portuguesa tem todas as condições para assegurar um lugar no Euro2020, com os dois primeiros classificados do grupo B, agrupamento em que está inserido, a terem lugar assegurado na fase final.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

Sérvia e Ucrânia aparecem como os principais rivais lusos nesta fase, num grupo que inclui ainda Luxemburgo e Lituânia, seleções que dificilmente vão entrar na luta pela qualificação.

Caso confirme o favoritismo e garanta um lugar no próximo Europeu, Portugal volta a ser obrigado a atuar nos meses de junho e julho, que são habitualmente de férias para os jogadores.

Um ano após ter conquistado o Euro2016, a seleção portuguesa esteve na Rússia para disputar a Taça das Confederações, em que alcançou as meias-finais, e, em 2018, voltou a esse mesmo país, mas para lutar pelo Campeonato do Mundo, tendo caído nos oitavos de final perante o Uruguai (2-1), em Sochi.

Fernando Santos e ‘companhia’ (desta vez sem Cristiano Ronaldo) voltaram a ‘arruinar’ as férias com o apuramento para a fase final da primeira edição da Liga das Nações, que vai decorrer este ano, em junho, no Porto e em Guimarães.

Desde 1996 que Portugal não falha uma fase final de um Campeonato da Europa, embora, em 2004, tenha sido organizador e, contando com Mundiais, a seleção nacional vai tentar elevar o seu recorde para 11 presenças seguidas em grandes competições.

Na sexta-feira, frente à Ucrânia, Portugal vai tentar inverter um registo negativo no arranque das fases de apuramento para europeus, em que não vence desde o Euro2002.

Após o triunfo perante a Hungria (3-1), em Budapeste, em 1998, Portugal não esteve no apuramento para o Euro2004, por ser anfitrião, e não mais venceu numa primeira jornada de qualificação.

O trajeto para o Euro2008 começou com um empate (1-1) na Finlândia e o mesmo aconteceu no caminho para o Euro2012, perante o Chipre (4-4), em Guimarães.

A campanha do Euro2016 terminou na conquista do título, mas o início foi de pesadelo para a seleção portuguesa, que sofreu uma das mais humilhantes derrotas da sua história, ao cair perante a Albânia, por 1-0, em Aveiro.

Três novos ‘alvos’ e um ‘velho conhecido’ na ‘mira’ de Ronaldo

O português Cristiano Ronaldo já ‘abateu’ metade das equipas que vão iniciar a fase de qualificação para o Euro2020 de futebol e pode adicionar mais três ‘vítimas’ ao seu currículo, com o Luxemburgo a ser um ‘velho conhecido’.

Frente a Sérvia, Ucrânia e Lituânia, o avançado de 34 anos pode aumentar ainda mais a sua lista de seleções europeias que ‘sofreram’ com os seus golos, enquanto frente ao Luxemburgo o capitão da seleção portuguesa já leva três.

Das 55 equipas que vão iniciar o apuramento para a próxima fase final do Campeonato da Europa, Ronaldo marcou golos frente a 28, com Letónia, Suécia, Arménia e Andorra a serem os principais ‘prejudicados’, com o avançado a somar no total cinco golos perante estas três seleções.

Holanda, Ilhas Faroé e Hungria também se podem queixar da boa pontaria do jogador da Juventus, que leva quatro golos frente a estas seleções.

Depois do Euro2004 (fase final), Euro2008, Euro2012 e Euro2016, Ronaldo vai iniciar nova aventura europeia, com mais duas oportunidades de marcar frente à Sérvia, que foi adversário de Portugal no apuramento para o Europeu de Áustria/Suíça (2008) e Europeu de França (2016), tendo sempre ficado a zero.

Já contra Ucrânia e Lituânia, o avançado vai ter pela primeira vez ocasião de inscrever o nome destas equipas na sua lista de ‘vítimas’ e aumentar o seu registo recorde de 85 golos por Portugal, em 154 jogos.

Com o Luxemburgo, a história já é diferente, com Ronaldo a registar dois golos no apuramento para o Mundial2006 e Mundial2014, e outro num particular em 2011.

Inglaterra, Itália, Alemanha e França são ausências entre as ‘vítimas’ de Ronaldo, que fez o seu primeiro golo com a seleção portuguesa precisamente em 2004, no arranque do Europeu, no Porto, na derrota por 2-1 com a Grécia.

No total com seleções europeias, Ronaldo marcou frente à Grécia (um), Holanda (quatro), Letónia (cinco), Estónia (quatro), Rússia (três), Luxemburgo (três), Eslováquia (dois), Azerbaijão (dois), Cazaquistão (dois), Bélgica (três), Arménia (cinco), Polónia (um), República Checa (dois), Finlândia (um), Dinamarca (três), Islândia (um), Chipre (dois), Bósnia (dois), Croácia (um), Irlanda do Norte (três), Suécia (cinco), Hungria (quatro), País de Gales (um), Ilhas Faroé (quatro) e Espanha (três).

Ucrânia novamente no caminho de Portugal depois Mundial1998

Portugal volta a encontrar a Ucrânia numa fase de qualificação, agora no caminho para o Euro2020 de futebol, depois dos duelos no apuramento para o Mundial1998, em que a seleção de leste complicou a vida aos lusos.

A seleção portuguesa, que na sexta-feira recebe os ucranianos, no arranque da qualificação do grupo B para o próximo Europeu, defrontou pela primeira vez esta equipa em outubro de 1996, caindo em Kiev, por 2-1, mas redimiu-se um mês depois com um triunfo por 1-0, no Porto, um resultado que, mesmo assim, foi insuficiente para garantir um lugar na fase final do Campeonato do Mundo de França.

Nesses dois jogos, do grupo 9, a seleção lusa esteve sob o comando de Artur Jorge e concluiu o agrupamento no terceiro lugar, falhando qualquer possibilidade de chegar a França. A Ucrânia, que na altura tinha figuras como Rebrov e Shevchenko (atual selecionador), terminou em segundo, atrás da Alemanha, mas foi eliminada pela Croácia no ‘play-off’.

Em 05 de outubro de 1996, Portugal jogou pela primeira vez com a Ucrânia em Kiev e foi surpreendido com um golo de Maksimov, aos 87 minutos, que deu a vitória à formação da casa. Popov colocou os ucranianos a vencer, logo aos três minutos, mas João Vieira Pinto parecia ter salvado a seleção lusa da derrota, aos 83.

Um mês depois, em 09 de novembro, no Estádio das Antas, Portugal chegou à vitória graças a um golo do defesa Fernando Couto, aos 57 minutos, após assistência de Luís Figo.