Ronaldo ‘pica o ponto’ na vitória nacional (4-2) na Sérvia

A selecção nacional de futebol portuguesa venceu esta noite a Sérvia por 4-2 em Belgrado, capital da Sérvia, num jogo em que Cristiano Ronaldo marcou um dos golos que garante a Portugal a primeira vitória rumo ao Euro2020.

Com golos de William Carvalho (42’), Gonçalo Guedes (58’), Cristiano Ronaldo (80’) e Bernardo Silva (86’), a selecção comandada por Fernando Santos fez um jogo forte e dominador, apesar de dois sustos com os golos dos sérvios por Milenkovic (68’) e Mitrovic (85’).

Com esta vitória Portugal aproxima-se da Ucrânia, líder do grupo com 13 pontos, mas com dois jogos a mais, sendo que a selecção lusa tem 5 pontos, fruto de dois empates e a vitória desta noite.