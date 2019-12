Ronaldo marcou, mas Juventus perdeu

A Lazio impôs hoje a primeira derrota da época à Juventus, em todas as competições, ao vencer por 3-1 na 15ª jornada da liga italiana de futebol, após ter estado a perder, com um golo de Cristiano Ronaldo.

O avançado português colocou a Juventus na frente do marcador aos 25 minutos, ao concluir um cruzamento para a pequena área do internacional uruguaio Bentancur, com o qual tabelou e desmarcou sobre o flanco direito, no início da jogada.

A equipa romana iniciou a reviravolta no marcador em cima do intervalo, com um golo do médio brasileiro Luíz Felipe, aos 45+1 minutos, consumando-a na segunda parte, com mais dois golos, do sérvio Milinkovic-Savic, aos 74, e do equatoriano Felipe Caicedo, aos 90+5.

A ‘vecchia signora’ ficou reduzida a dez unidades a partir do minuto 69, quando o internacional colombiano Cuadrado viu o cartão vermelho por acumulação de amarelos, e a Lazio até desperdiçou um penálti, aos 79, por Ciro Immobile, que permitiu a defesa do guarda-redes polaco Wojciech Szczesny.

Nos outros dois jogos disputados hoje, a Atalanta sentiu enormes dificuldades para bater o Verona em Bérgamo, por 3-2, com o golo do triunfo a ser marcado aos 90+5 pelo defesa albanês Berat Djimsit, enquanto o Nápoles somou o sétimo jogo na Série A sem vencer, ao empatar a um golo no terreno da Udinese, prolongando a crise que atravessa há várias semanas.

Em face dos resultados de hoje, o Inter Milão mantém, isolado, a liderança do campeonato, com 38 pontos, seguido da Juventus, com 36, da Lazio, com 33, e da Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, com 29.