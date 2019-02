Ronaldo marcou 22 golos em 31 jogos com o Atlético de Madrid

O futebolista português Cristiano Ronaldo, agora na Juventus, vai defrontar nos oitavos de final uma das suas ‘vítimas’ favoritas, o Atlético de Madrid, ao qual marcou 22 golos, em 31 jogos ao serviço do Real Madrid.

Nas nove épocas ao serviço dos ‘merengues’ (2009/2010 a 2017/18), Ronaldo foi um ‘terror’ para o rival da capital, ao qual apontou 12 tentos na Liga espanhola, seis na Taça do Rei e quatro na Liga dos Campeões.

Mesmo só tendo marcado em dois dos cinco jogos com os ‘colchoneros’ na ‘Champions’, incluindo um ‘hat-trick’ na primeira mão das ‘meias’ de 2016/17, o capitão da selecção lusa foi sempre feliz face ao Atlético na principal prova de clubes.

Os dois clubes de Madrid defrontaram-se em quatro épocas consecutivas e os ‘blancos’ levaram sempre a melhor, a primeira em 2013/14, na final disputada no Estádio da Luz, em Lisboa.

Longe da sua melhor condição física, Cristiano Ronaldo não brilhou, mas, sobre o final do prolongamento, com o jogo resolvido, foi ele a selar o 4-1 final, de grande penalidade.

Na época seguinte, nos quartos de final, o português ficou em ‘branco’, mas foi dele a assistência, em ‘bandeja de ouro’, para o mexicano Javier Hernández ‘Chicharito’ decidir, no Bernabéu (1-0), após um empate a zero no Vicente Calderón.

Em 2015/16, o encontro foi novamente na final e Cristiano Ronaldo voltou a passar ao ‘lado’ do encontro, mas, no desempate por penáltis, foi ele a selar a vitória do Real Madrid (5-3).

No quarto duelo consecutivo, em 2016/17, o português foi ‘gigante’ na primeira mão das meias-finais, decidindo o apuramento dos ‘merengues’ com um ‘hat-trick’, numa vitória por 3-0, atingindo os 400 golos pelo Real Madrid.

Na segunda mão, com praticamente tudo definido, o Atlético venceu por inconsequentes 2-1.

Ronaldo superou sempre o Atlético na ‘Champions’ e, em jogos da Liga espanhola, também tem um registo importante, com nove golos, incluindo mais dois ‘hat-tricks’, em 16 jogos e sete vitórias, contra cinco empates e quatro derrotas.

Na Taça do Rei, Ronaldo, com seis golos em oito jogos, ‘eliminou’ duas vezes os ‘colchoneros’, nos ‘quartos’ de 2010/11 e nas ‘meias’ de 2013/14, mas ‘tombou’ duas vezes, na final de 2012/13, em pleno Bernabéu, e nos 16 avos de final de 2014/15.

O internacional luso ainda mediu forças com o Atlético de Madrid numa Supertaça, a abrir a época 2014/15, acabando derrotado, depois de só jogar 45 minutos em cada encontro -- 1-1 em casa e 0-1 no Vicente Calderón.

Cristiano Ronaldo vai na quarta-feira, em Madrid, cumprir o 32.º jogo frente ao Atlético de Madrid, mas apenas o primeiro sem ser com a camisola do Real, já que, anteriormente, não tinha defrontado os madrilenos pelo Sporting ou o Manchester United.