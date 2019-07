Ronaldo descansa “uns dias” na Madeira antes da nova época

“Para mim é um orgulho vir aqui ver a família. Vou estar aqui dois dias e espero que as coisas possam correr bem”.

Foram as primeiras palavras de Cristiano Ronaldo, após o desembarque no Aeroporto seu homónimo.

O craque chegou à Madeira, por volta das 13 horas, no seu avião privado acompanhado pela noiva Georgina Rodriguez.

O futebolista confessa que vai “descansar agora mais uns dias”, antes de começar a “preparar uma grande época”.

“O meu objectivo, época após época, é fazer o melhor que posso e ganhar troféus”, garantiu CR7 no regresso a ‘casa’.

De recordar que, tal como avançou o DIÁRIO em primeira mão, o craque deverá permanecer na ilha até segunda-feira, quando deverá partir para Turim para integrar os treinos da Juventus. O madeirense vai aproveitar para visitar a sua nova casa, que se encontra em fase de conclusão, localizada na Rampa do Carvão, mais precisamente na esquina entre a Rua Princesa D. Amélia e a Rua Carvalho Araújo, nas imediações da rotunda do Porto do Funchal.