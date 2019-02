Região ganhará espaço dedicado à prática de badminton

Jorge Carvalho anunciou que será feita a requalificação de uma infra-estrutura desportiva para que seja adaptada à prática de badminton. “Sem boas oficinas de trabalho dificilmente atingiremos bons resultados”, disse o secretário regional, lembrando que este foi um projecto do presidente cessante da Associação de Badminton da RAM. O governante não adiantou mais pormenores sobre o assunto no discurso proferido ao final desta tarde.

O secretário da Educação, com a tutela do desporto, esteve presente na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira.

“Prova-se, hoje, ao contrário de todos aqueles que ao longo deste anos foram críticos do modelo de desenvolvimento desportivo na Região que não formamos apenas atletas, não estivemos preocupados apenas com os resultados. Temos hoje dirigentes desportivos que resultaram da sua formação desportiva”, afiançou Jorge Carvalho, acrescentando que este é o reflexo do “apoio claro ao desporto regional”. Além da componente financeira, paga a horas, este ano há a possibilidade das associações desportivas receberem as verbas mensalmente, “facilitando e melhorando a liquidez das associações”.

O secretário lembrou que a Região é a única do país com um conjunto de profissionais do desporto que são destacados para apoio à práticas desportiva.

Órgãos sociais

Direcção

Presidente - Sara Gonçalves

Vice-Presidente - Hilário Berenguer

Vice-Presidente - Vânia Camacho

Suplente - José Pedro Sousa

Mesa da Assembleia Geral

Presidente - António Manuel Gonçalves

Vice-Presidente - Iolanda Henriques

Secretária - Luísa Faria

Suplente - Ana Carina Martins

Conselho Fiscal

Presidente - Jorge Jerónimo Abreu

Secretária - Maria Elisabete Lourenço

Relator - Luís Carlos Alves

Suplente - Jéssica Martins