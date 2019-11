Rampa da Camacha fecha inscrições esta sexta-feira

Foi esta tarde apresentada a Rampa da Camacha, última prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2019, que se realiza a 23 de Novembro. Uma rampa cujas inscrições encerram hoje, às 18 horas.

Esta prova organizada pelo Automóvel Clube Concelho Santacruz, disputa-se num percurso de 6,25 km, entre a Igreja Velha da Camacha e o Montado do Pereiro.

O programa da rampa arranca com as duas subidas de reconhecimentos, às 8h30 e 10h10. As quatro subidas oficiais estão agendadas para as 11h50m, 14h00, 15h40 e 17h20, respectivamente.