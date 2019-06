Rampa Cassiano’s Car fecha estrada em Machico

A prova compreende duas subidas de reconhecimentos, a serem cumpridas às 08h50 e às 10h30, e quatro subidas oficiais com início às 12h10, 13h55, 15h40 e 17h30, pelo que a referida estrada fechará às 08 horas, voltando a abrir à circulação rodoviária às 18h15.

Existirão ainda duas reaberturas, entre as 11h20 e as 11h35 e as 14h45 e 15h apenas em sentido ascendente.

A prova dirigida por José Spínola contará à partida com 9 concorrentes em monolugares, 2 equipas em Porsche e ainda muitos mais pilotos que disputam os primeiros lugares no troféu instituído pela AMAK assim como no Campeonato da Madeira de Ralis Coral.