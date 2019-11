Portugal marca agenda para Munique e Budapeste

Num torneio único, pois será realizado em 13 estádios de 13 países diferentes, a selecção comandada por Fernando Santos e capitaneada pelo madeirense Cristiano Ronaldo, ficou a saber que irá jogar nas cidades de Munique, e na capital da Hungria, Budapeste

Portugal é o detentor do troféu naquela final de boa memória vencida aos franceses (1-0), a 10 de Julho, no Stade de France, em Paris, precisamente uma das selecções que irá defrontar no grupo F, tal como um dos anfitriões, a sempre poderosa Alemanha e, ainda, uma das equipas saídas dos Play-offs, a saber a Hungria, que se passar pode jogar em casa, a Roménia, a Islândia e a Bulgária.

Os jogos do grupo F realizam-se a 16, 20 e 24 de Junho. A prova começa a 12 de Junho de 2020 no Stadio Olímpico de Roma e termina a 12 de Julho no Wembley Stadium, em Londres.