Portugal garante presença no Euro’2020

A selecção portuguesa alcançou este domingo a qualificação para a fase final do Euro’2020 ao derrotar o Luxemburgo, por 2-0. O madeirense Cristiano Ronaldo apontou o segundo golo do jogo, aos 86 minutos. O primeiro de Portugal foi da autoria de Bruno Fernandes, ainda na primeira parte, aos 39.

Com este resultado a selecção nacional assegura o 2.º lugar no grupo B, suficiente para garantir presença na fase final do Campeonato da Europa do próximo ano. O 1.º lugar do grupo foi conquistado pela Ucrânia.

Cristiano Ronaldo será o primeiro jogador a marcar presença em cinco fases finais de Europeus (2004, 2008, 2012, 2016 e 2020). O madeirense também fica a um golo dos 100 com a camisola da selecção nacional.