Portugal conquista as duas primeiras medalhas de ouro nos INAS Global Games

Portugal conquistou hoje as duas primeiras medalhas de ouro nos INAS Global Games, competição mundial para atletas com deficiência intelectual, através da selecção de futsal e de Ana Filipe, que se sagrou campeã no salto em altura.

Na final do torneio de futsal, a selecção nacional conquistou o quinto título em seis edições da competição, ao golear a Arábia Saudita por 10-2, num encontro que já vencia ao intervalo por 5-1.

No atletismo, Ana Filipe sagrou-se campeã mundial no salto em altura, juntando a medalha de ouro às duas de prata conseguidas no triplo salto e nos 100 metros barreiras e ao bronze que arrecadou no salto em comprimento.

Ana Filipe integrou também, juntamente com Cláudia Santos e Inês Fernandes, a equipa portuguesa que conquistou o bronze na competição por equipas.

No remo ‘indoor’, na prova de 1.000 metros, Ana Ramos terminou no sétimo lugar, com 4.18,5 minutos, e Carla Silva no nono, com 4.24,7.

No basquetebol, Portugal garantiu um lugar na final, agendada para sábado, ao vencer a Polónia na meia-final, por 61-50.

Após seis dias de competição, Portugal, que está representado por 31 atletas, em seis modalidades, soma nove medalhas: duas de ouro, quatro de prata e três de bronze.