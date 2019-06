Portugal com madeirense Pedro Silva está na meia-final de futebol de praia nos Jogos Europeus

A selecção portuguesa de futebol de praia, integrando o jogador madeirense do Nacional Pedro Silva, qualificou-se para as meias-finais dos Jogos Europeus, depois de vencer hoje a Bielorrússia por 7-3.

Portugal garantiu o primeiro lugar do Grupo A, com seis pontos, e hoje defronta a Ucrânia nas meias-finais.

Num jogo em que esteve a perder por 0-1 e 1-2, a equipa treinada por Mário Narciso acabou por se impor ao seu adversário graças aos golos de Jordan Santos (2), João Gonçalves (2), Léo Martins, Bernardo Martins e Belchior.

A Espanha, que defronta a Suíça na outra meia-final, ficou em primeiro lugar do grupo B, com cinco pontos, seguida pela Ucrânia, com quatro, e pela Itália e Rússia, terceiro e quarto classificados, ambos com três pontos.