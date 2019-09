Portugal apurado para os quartos-de-final do Europeu de ténis de mesa

Portugal apurou-se hoje para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de Equipas em ténis de mesa, que se está a realizar na cidade francesa de Nantes. A comitiva lusa alcançou o feito quer na prova feminina quer na competição masculina.

Logo de manhã a equipa feminina alcançou um resultado notável ao vencer a Rússia por 3-2, um adversário que é somente a 7.ª selecção da Europa e 14.ª do mundo, já foi sete vezes campeã da Europa (contando com os títulos conquistados como união Soviética) e três vezes medalha de bronze nas quatro últimas edições do europeu, incluindo Luxemburgo 2017.

Nesta partida Fu Yu, atleta casada com o madeirense Duarte Fernandes voltou a ser determinante ao vencer os dois encontros em que marcou presença, enquanto Jieni Shao na derradeira partida veio a dar o triunfo final de 3-2 à equipa lusa. Nos quartos-de-final Portugal irá medir forças com Alemanha, terceira equipa no ranking europeu e 9.ª na classificação mundial, vice-campeã em título e sete vezes campeã da Europa.

Marcos Freitas voltou a dar vantagem a Portugal

Já na parte da tarde a selecção masculina fechou o grupo 7 com mais uma vitória e uma vez mais por 3-0. Portugal mediu forças com a Grécia e não teve problemas em carimbar o passaporte para os quartos-de-final. O olímpico madeirense, Marcos Freitas voltou a ser o primeiro jogador a entrar em acção e veio a vencer Panagiotis Gionis por 3-1, para depois João Monteiro e Tiago Apolónia ‘ decidirem a vitória com triunfos de 3-0 diante de Kalinikos Kreanga e Ioannis Sgouropoulos respectivamente. A equipa das Quinas espera agora pelo adversário que terá nos quartos-de-final.