Petit conta com 18 para recepção ao Benfica

Ao contrário do que foi noticiado pela agência de notícias Lusa, Ricardo Valente e Fábio China, ambos lesionados ante o Feirense, não foram convocados para o jogo com o Benfica amanhã ao final da tarde no Estádio do Marítimo.

O madeirense Rúben Ferreira deverá ser o substituto natural de Fábio China. Nanú e Barrera regressam aos convocados para o encontro da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

O novo treinador Petit procurará tirar o Marítimo, 14.º classificado da I Liga, com 11 pontos, da zona perigosa. O jogo tem início às 17h30 de domingo.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Amir e Charles.

- Defesas: Bebeto, Marcão, Zainadine, Lucas Áfrico, Rúben Ferreira e Nanú.

- Médios: Vukovic, Gamboa, Fabrício, Jean Cléber, Danny e Correa.

- Avançados: Edgar Costa, Barrera, Rodrigo Pinho e Joel.