Petit apresenta-se ao serviço

Petit, que foi o treinador do Marítimo na época passada, após substituir Cláudio Braga, foi a surpresa no primeiro dia de trabalhos para a temporada de 2019/2020, ao apresentar-se no Complexo Desportivo do Clube, em Santo António, acompanhado daquele que foi seu adjunto, Filipe Anunciação.

Ambos tomaram café no bar do complexo e procuraram ser recebidos por Carlos Pereira. Quinze minutos depois abandonaram o complexo sem prestar declarações, apenas dizendo: “continuamos por aqui”.

Tal como foi avançado pelo clube, Petit tinha acabado o seu contrato no final da última temporada, não tendo o Marítimo exercido o direito de opção por mais um ano que constava desse mesmo contrato. Isto parece não ser o entendimento de Petit.