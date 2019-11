Pedro Araújo deixa presidência do Carvalheiro após quatro mandatos

Pedro Araújo anunciou, através de comunicado, que não se recandidata a presidente da Direcção do CF Carvalheiro nas eleições agendadas para o próximo dia 11 de Dezembro, que vão eleger os órgãos sociais para o biénio 2020-2022, decisão que se deve “a questões de ordem profissional, mormente ao facto de ter assumido novas e exigentes responsabilidades” que o “impedem de continuar a dedicar ao clube o tempo que este merece e precisa”.

Eis o comunicado enviado por Pedro Araújo à redacção, traçando todo o seu percurso no CF Carvalheiro:

“Quero agradecer do fundo do coração a todos os que, das mais diversas formas, participaram, colaboraram e contribuíram durante este ciclo histórico da coletividade que, em oito anos, teve um crescimento exponencial da sua atividade, sem precedentes no seu longo historial.

Em 2012, o CF Carvalheiro contava com uma equipa de futebol sénior, uma equipa de bilhar e alguns atletas de ciclismo, uma atividade cujo número de praticantes aproximava-se dos quarenta. Após quatro mandatos (biénios), e com a inexcedível dedicação e competência de todos os que me acompanharam, o CF Carvalheiro assume-se hoje como um dos mais ecléticos clubes da Madeira, sendo que os últimos registos da Direção Regional da Juventude e Desporto colocam-nos entre os dez maiores clubes da Região em termos de demografia federada.

Se os números anteriores são já de si reveladores do extraordinário caminho que trilhámos, relembro que a ação do CF Carvalheiro, entre 2012 e 2019, extravasou o desporto federado, abrangendo o desporto para todos e de recreação, e também a área social e cultural, com a organização de inúmeros eventos, alguns dos quais com fins solidários.

Grande parte do trabalho desportivo que desenvolvemos nestes oito anos foi dirigido para a formação dos mais jovens, em particular no futebol, onde começamos do zero até estarmos hoje representados em todos os escalões etários, desde as escolas aos juniores. Esta aposta na formação estendeu-se também a modalidades como ciclismo, voleibol, andebol, futsal, kickboxing, natação, basquetebol e hóquei em patins, envolvendo mais de meio milhar de crianças e jovens ao longo destes dois ciclos olímpicos.

A visão que tivemos do CF Carvalheiro levou-nos a apostar também no desporto feminino, com particular incidência para o voleibol e para o futsal, onde temos equipas seniores. Quero destacar ainda o nosso multiusos desportivo, vocacionado para atividades de cariz não federada, no âmbito do desporto para todos, onde se praticam crossfit, halterofilismo, jiujitsu, kick boxing, krav maga, entre outros desportos.

Outra das nossas marcas foi a requalificação da histórica sede social do clube, com a ampliação e renovação da área social, colocação de um relvado sintético na área de jogo, substituição de toda a vedação e recuperação dos balneários. Recordo que a melhoria da área desportiva resultou do reconhecimento da Federação Portuguesa de Futebol e da Câmara Municipal do Funchal relativamente ao relevante desempenho do clube, a quem muito agradeço.

A recente participação no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão de hóquei em patins, subitamente interrompida por controversa decisão dos órgãos competentes, fica também registada neste ciclo histórico do CF Carvalheiro.

Todos juntos fomos além do que a nossa imaginação podia alcançar quando iniciámos esta jornada. Fico-vos eternamente gratos e creio que todos ficam indelevelmente ligados à história do nosso clube.

A terminar, quero referir que só me foi possível tomar esta decisão depois de garantida a estabilidade e a continuidade do trabalho que temos vindo a desenvolver, através da vontade já expressa de um sócio responsável, competente e idóneo, para encabeçar uma lista às eleições do dia 11 de Dezembro. Oportunamente, será o próprio a divulgá-lo, mas quero desde já expressar o meu agradecimento público pela generosidade evidenciada.

A atual equipa de trabalho do CF Carvalheiro - órgãos sociais, diretores dos departamentos, técnicos, jogadores, colaboradores - é o maior garante de que o clube irá continuar a crescer de uma forma sustentada.

Foi um enorme orgulho partilhar este desafio convosco e servir esta histórica instituição.

Aproveito para informar que coloquei-me à disposição para continuar a colaborar com o clube de acordo da minha atual disponibilidade, pois sou e serei sempre do CF Carvalheiro!

Continuo também disponível para todos vós, para o que necessitarem e estiver ao meu alcance, em particular na área das viagens e turismo”.