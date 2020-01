O Conselho de Administração do Madeira Andebol SAD reagiu, em comunicado, ao que considera ser “um ataque inaceitável” do director regional da Juventude e Desporto (DRJD), David Gomes, ao treinador da equipa, Paulo Fidalgo, referindo-se ainda às considerações tecidas pelo governante, sobre a necessidade de construção de um espaço digno para a prática do andebol na Região.

“Afirma que o Madeira SAD não utiliza o Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo porque não quer. Porque não quer? Nunca essa possibilidade nos foi colocada”, pode ler-se no comunicado, que remete também para as condições que o Madeira SAD encontra em outros pavilhões no país e que o director regional não conhece:

“(...) se o fizesse, concluiria rapidamente que o nosso andebol joga num barracão e não num pavilhão.”

O Conselho de Administração do Madeira Andebol SAD deixa dados sobre a participação da equipa nas diversas competições, fazendo uma comparação de resultados desportivos.

“Nunca colocando em causa o valor recebido pelo CAB Madeira, pensamos que o montante a atribuir ao Madeira SAD deveria ter outro peso em termos comparativos, tal como nos foi prometido.”

O comunicado foi publicado no Facebook do Madeira Andebol SAD.