Nuno Pinto é embaixador da campanha contra o cancro do sangue

Nuno Pinto, defesa do Vitória de Setúbal, foi escolhido como embaixador da campanha Contra o Cancro do Sangue, iniciativa que tem como objectivo assinalar a consciencialização para as doenças hemato-oncológicas no mês de Setembro.

O jogador da equipa da I Liga portuguesa de futebol, que anunciou no passado mês de Abril estar “limpo” de um linfoma que lhe tinha sido diagnosticado em Dezembro de 2018, alerta para a necessidade de vigilância.

“É importante alertarmos as pessoas para estarem atentos à sua saúde e fazerem testes com a regularidade que os profissionais de saúde indicam. Conseguirmos detectar as situações no início é muito melhor do que em fases mais tardias”, sublinhou.

Nuno Pinto, 33 anos, desafia as pessoas a vestirem uma peça de vermelho e a partilharem a imagem nas redes sociais com os ‘hashtags’ #contraocancrodosangue #vestimosdevermelho, com o objectivo de informar as pessoas sobre as doenças hemato-oncológicas, sensibilizar para o que são e o impacto que têm e dar visibilidade a esta causa.

“Apelo a que todos partilhem uma imagem que pode fazer a diferença com as mensagens #contraocancrodosangue #vestimosdevermelho”, disse o jogador na nota de imprensa enviada à Lusa pelos promotores da campanha (Associação de Apoio aos Doentes com Leucemia e Linfoma, Associação Portuguesa Contra a Leucemia e Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas).

Na próxima segunda-feira, Dia Mundial da Leucemia Mieloide Crónica, a campanha Contra o Cancro do Sangue promove nas ruas de Lisboa e o Porto uma iniciativa com voluntários das associações a distribuírem autocolantes e a tirarem fotografias com a moldura “Contra o Cancro do Sangue”.