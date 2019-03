Nuno Camacho reconduzido na direcção do Clube Naval do Porto Santo

Nuno Camacho foi esta sexta-feira, 8 de Março, reconduzido na direcção do Clube Naval do Porto Santo. Sem opositores, as eleições decorreram com normalidade, tendo sido eleito com mais de 100 votos.

O presidente salientou ao DIÁRIO que um dos objectivos para este novo mandato passa pela contratação de um técnico de vela, situação que já se arrasta há alguns anos.

“Vamos tentar o mais breve possível arranjar um treinador na área da vela”, salientou Nuno Camacho, sendo que a alternativa, ainda que mais difícil, passará pela formação de novos treinadores.

Camacho quer continuar a desenvolver o trabalho que iniciou nos últimos anos e que passa por reorganizar e adaptar a nova realidade desportiva à dupla insularidade.

O presidente da colectividade náutica chamou a atenção para as “dificuldades que todos têm em arranjar transportes entre as duas ilhas para os seus atletas competirem. Problema que se alastra às restantes colectividades desportivas porto-santenses.