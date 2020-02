Nova figura jurídica para gerir ‘Grupo’ União da Madeira

O União constituiu, hoje, uma nova figura jurídica, que fará a gestão total do agora denominado “Grupo” União.

No acto, marcante para o clube, estiveram presentes o Presidente Honorário do União, Coronel Ramiro Morna, o Presidente da Assembleia Geral, Estanislau Barros, o ex-presidente do União, Eurico de Sousa, o Presidente do Conselho de Administração da SAD, Jaime Gouveia, o Presidente da Comissão Executiva, Sérgio Nóbrega, e o Vice-Presidente do Clube, Nélio Camacho.

Os órgãos sociais desta nova figura jurídica serão nomeados na próxima semana e serão os mesmos para o clube e para a SAD.

Refira-se que a criação desta nova figura jurídica foi aprovada, por unanimidade, na última Assembleia Geral (AG) do União, que decorreu a o início deste mês, no complexo do clube, na Camacha.